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22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:09:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:09:00

HDP'li Mensur Işık, hala eşini tehdit ediyor

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Eşi Ebru Işık'ı dövdüğü için hakkında konuttan uzaklaştırma kararı verilen HDP'li vekil Mensur Işık'ın şimdi de tehditlere başladığı ortaya çıktı. Ankara 1. Aile Mahkemesi, tehditlerden şikayetçi olan Ebru Işık'ı polis korumasına aldı.

HDP’li Mensur Işık’tan şiddet gördüğü için şikayetçi olan Ebru Işık’ın talebi üzerine çağrı üzerine koruma kararı verildi. Kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirten Ebru Işık, eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkındaki soruşturmayı yürüten Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna başvurarak, koruma tahsisi istedi.

Savcılık, Işık’ın başvurusunu Ankara 1. Aile Mahkemesine gönderdi. Mahkeme tarafından “çağrı üzerine koruma” kararı verildi.

Karar uyarınca Ebru Işık, bir yerden bir yere polis eşliğinde gidebilecek. Mensur Işık hakkında geçen hafta “Eşe karşı kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatılarak 6 ay konuttan uzaklaştırma kararı verilmişti.

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