21 Temmuz 2020 Salı 20:04:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 20:04:00
HDP'li Mehmet Demir, gözaltına alındı
Terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor
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