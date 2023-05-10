HDP'li isim kirli ajandayı itiraf etti!

HDP'li isim kirli ajandayı deşifre etti! Kılıçdaroğlu'nun 'Kayyum' vaadinin nedeni bu mu?

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'nin ve Kandil'in kapalı kapılar ardında hangi karanlık pazarlıkları yaptığı ve ne sözler verildiği yapılan açıklamalarla bir bir ortaya çıkıyor.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ın 'özgür' kalacağını ifade ederken HDP de, 'Öcalan'a özgürlük' vaadini her fırsatta dile getiriyor. Cezaevlerindeki terör yandaşlarının serbest bırakılma planlarının da açık edildiği ifadeler kamuoyunda bilinirken, HDP Van adayı Sinan Çiftyürek de yeni açıklamaları ile kirli pazarlıkları afişe etti.

Sinan Çiftyürek, Kürdistan'a statünün anayasada güvence altına alınmasını istediklerini kaydederek, "Sloganımız 'Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük'" dedi.

Çiftyürek şu ifadeleri kullandı:

"KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK"

"Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı çok önemli bir ittifak. 9 siyasi parti ve örgüt bu ittifakta yer alıyoruz. Geç de olsa bu ittifakla halkımıza müjdeli bir haber vermiş olduk. Deklarasyonumuzda 5 önemli madde yer alıyor. Birincisi; Kürdistan'a statü istiyoruz. Güney'de resmi bir statü var. Rojava'da bir statü var. Kuzey statüsüz kalamaz. Sloganımız 'Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük"

'BELEDİYELER ÜZERİNDEN...'

Çiftyürek, "Belirtiğimiz statü kavramının içerisini şu aşamada tek tek dolduramayız, nasıl olacağını belirleyemeyiz, herhangi bir isim veremeyiz. Ancak coğrafik bir statü olmalıdır. Bu statü Güney modeli mi Rojava modele mi olur? Belediyeler üzerinden mi olur? Şimdiden belirlememiz veya isimlendirmemiz mümkün değil." sözleriyle kirli ajandalarını açık etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN 'KAYYUMLARI KALDIRACAĞIZ' VAADİNİN NEDENİ BU MU?"

Kemal Kılıçdaroğlu da 'kayyum uygulamasına son vereceğiz' vaadini sıklıkla yineliyor.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle birlikte kurduğu özerklik hayali derin bir maziye dayanıyor. Kılıçdaroğlu 2011'den bu yana kurultay, miting ya da seçim bildirgesi gibi fırsatını bulduğu her platformda yerel yönetimlere özerklik vereceğini vaat ediyor.

CHP'nin 2018 seçim bildirgesinde de HDP'nin 2015 seçim bildirgesindeki "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" maddesini kopyaladığı görülüyor.

Kılıçdaroğlu 19 Mayıs 2011'deki Tunceli mitinginde "Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na konulan çekinceleri kaldıracağım. Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım, bütün belediyelerin gelirleri olsun ve başkanlar hizmet etsin" demişti.

CHP lideri 5 Eylül 2014'te Ankara'da yapılan CHP Kurultayı'nda da "CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz" ifadesini kullanmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da "Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıkları kâğıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz. Dolayısıyla biz politika ve ilkelerle ilgileniyoruz" şeklindeki ifadeleriyle özerklik vaadinin verildiğini hatta imza altına alındığını açıkça ifade etmişti.