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30 Aralık 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 14:00:00

HDP'li Buldan'dan ittifak itirafı

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "CHP'yle biz de yönetimde yer alacağız. Öyle tek başlarına çok bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz." diyerek CHP ile ittifakı itiraf etti.

2023 yılında yapılacak seçimler hakkında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP ile kurdukları ittifakı itiraf etti.

CHP'nin HDP'siz iktidar olamayacağını öne süren Buldan, "Biz de yönetimde yer alacağız. Öyle tek başlarına çok bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz." dedi.

MİLLET İTTİFAKINA GÖZDAĞI VERDİ

CHP ve diğer Millet İttifakı ortaklarını birçok konuda karar verememekle suçlayan Buldan, ittifakın hesaplarını iyi yapması gerektiğini söylerek ittifak ortaklarına gözdağı verdi.

Etiketler : CHP HDP HDP Eş Başkanı Pervin Buldan
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