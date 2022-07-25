HDP'li Buldan Akşener'i hedef aldı!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eteğindeki taşları döktü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediklerini belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kendisinin durduğu çizginin, yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

PEKİ PERVİN BULDAN ETEĞİNDEKİ TAŞLARI NEDEN ŞİMDİ DÖKTÜ?

Zaten, "başkan olmayacağım, başbakan olacağım" diyen Akşener'in adaylığına karşı çıkmak nafile değil mi? Üstelik bunu yaparken tahkir edici ifadeler kullandı.

Örneğin siyasette bir kadın olarak değil de erkek politikacıları taklit ederek var olduğunu ima etti.

Buldan, Akşener için, "Daha demokrat daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN ADAYLIKTAN FERAGAT ETMESİ HDP'NİN BU TUTUMUNDA MI KAYNAKLANIYOR?

Akşener'in siyasi tutumuna karışacak bir insan olmadığını ifade eden Buldan, "Herkes kendi siyasetini yapar ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Buldan'ın partisinin bu söylemini perde arkasından önüne çekmesinin de mantıklı bir açıklaması var. Buldan, İYİ Parti'yi Millet İttifakı'nın HDP ile eş güdüm içerisinde politika belirleyen diğer partilerden ayırarak Akşener'in önünü açıyor.

Böylece HDP'nin Millet İttifakı'ndaki rolü nedeniyle İYİ Parti'ye oy verme konusunda kararsızlık yaşayan seçmene de göz kırpıyor. Yani Akşener'i hedef alarak kendisine alan açıyor.

KILIÇDAROĞLU İÇİN TAM BİR FELAKET SENARYOSU

Buldan'ın çıkışının bir sebebi daha var. Ancak bu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için tam bir felaket senaryosu.

O ihtimalde Buldan, "Ben başbakan adayıyım" ifadesinin bir taktik olduğunu düşünüyor. Son dönemde İYİ Parti'nin CHP karşısında yükselişe geçtiği anketlerden hareketle Akşener'in gizli bir ajandası olduğu kanısında. Ve şimdiden Kılıçdaroğlu'nu ekarte edip cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin önüne ket vuruyor.