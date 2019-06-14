14 Haziran 2019 08:00 | Cuma
HDP'li belediyeden skandal yarışma
31 Mart Yerel Seçimleri’nde HDP'den, Kars Belediye eş başkanı seçilen Ayhan Bilgen’le Şevin Alaca, üzerinde Türk bayrağıyla Atatürk silueti bulunan belediyenin logosundan rahatsız oldu.
Bilgen ve Alaca, logoyu değiştirmek için bir yarışma düzenledi. Eş başkanların logodaki Türk bayrağıyla Atatürk siluetini istemediği belirtilirken, bunun yerine özellikle, ‘Kars Belediyesi’ yazısının belirgin olmasını şart koştuğu kaydedildi. 3 bin lira ödüllü yarışmanın sonucunun 28 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu.
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