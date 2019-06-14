HDP'li belediyeden skandal yarışma

Bilgen ve Alaca, logoyu değiştirmek için bir yarışma düzenledi. Eş başkanların logodaki Türk bayrağıyla Atatürk siluetini istemediği belirtilirken, bunun yerine özellikle, ‘Kars Belediyesi’ yazısının belirgin olmasını şart koştuğu kaydedildi. 3 bin lira ödüllü yarışmanın sonucunun 28 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu.