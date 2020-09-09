HDPKK'nın acı günü! Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak teslim oldu

HDP önünde oturma eylemine başlayan Ruşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Erdal Çetin ile birlikte 16'ncı aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

TEOG SINAVINA GİTTİ BİR DAHA DÖNMEDİ

2015'te 13 yaşında iken PKK tarafından dağa kaçırılan Erdal Çetin için annesi Ruşen Çetin, evlat nöbetine katılmıştı. 5 yıl önce TEOG sınavına girmek için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını ve 6 yıldır çocuğuyla görüşmediğini söyleyen anne Ruşen Çetin, çocuğunun dağda olduğunu ve HDP tarafından kaçırıldığını söylemişti. Anne Çetin, "13 yaşındaydı kaçırıldığı zaman oğlumu istiyorum gelmesini istiyorum. TEOG sınavına gitti, kaçırıldığını ve oraya gittiğini sonradan öğrendik. Umutsuz değilim. Oğlumu çok seviyorum bir an önce inşallah kavuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

