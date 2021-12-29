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29 Aralık 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00

HDP'den Meclis'te akılalmaz soru önergesi: MİT'in Kuzey Irak'ta kaç elemanı var

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HDP, dağılma sürecine giren terör örgütü PKK için istihbarat toplamaya başladı. MİT'in Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan HDP, Meclis'e sunduğu önergede 'MİT'in Kuzey Irak'ta kaç elemanı var' sorusunu sordu.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kararlı adımlarıyla Kuzey Irak'ta teröristlere göz açtırmıyor. Terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar örgütün dağılma sürecini hızlandırırken terör örgütü PKK'nın siyasi partisi HDP, MİT'i gündemine aldı.

MİT'İN KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONLARI...

Kandil'in Meclis'teki savunuculuğu üstlenen HDP, dün bu konu ile ilgili Meclis'e soru önergesi sundu. HDP'nin Türkçe bilmeyen vekili olarak tanınan Feleknas Uca, MİT'in Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlar hakkında bilgi istedi.

"MİT'İN KUZEY IRAK'TA KAÇ ELEMANI VAR"

MİT'in Kuzey Irak'taki terörle mücadelesinden rahatsız olan HDP'li Feleknas Uca, Meclis'e verdiği soru önergesini sosyal medya hesabından paylaştı. HDP'li Uca soru önergesinde, "MİT'in Kuzey Irak'ta kaç elemanı var, operasyonların detayları neler, MİT hangi kurumlar aracılığıyla faaliyet sürdürüyor, bilgileri kimlere aktarıyor," gibi sorular sorarak bilgi istedi.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri MİT HDP
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