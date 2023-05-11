HDP'den Kılıçdaroğlu'na aferin mesajı

Terör örgütü PKK ile arasına bir türlü mesafe koymayan ve teröristbaşları tarafından devamlı olarak destek açıklamaları alan Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadından aferin aldı.

7'li koalisyonun ortaklarından olan terör örgütü PKK yanlısı HDP/YSP'li Çandar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den ulusalcıları tasfiye ettiği için tebrik etti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin paravan partisi YSP'li Cengiz Çandar, "Kemal Kılıçdaroğlu sesiz sedasız bir iş yaptı, toplumun altından gelen dalga etkisi ile son 6-7 yıl içinde başararak, CHP'deki ulusalcı damarın karar mekanizmalarından alınmasını başardı." diye konuştu.

Çandar, ayrıca CHP'li ulusalcılara, 'azgın Kemalistler' dedi.

ÖZERKLİK İSTENİYOR

Cengiz Çandar, "Yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur" dedi. Terör örgütü PKK ve kendilerinin, Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak arzusunda olduğunu itiraf eden Çandar, "Dünyanın birçok ileri ülkesi böyle zaten. Türkiye'deki Kürtler Suriye'de öz yönetim bölgesinin oluşturulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Cengiz Çandar, HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu ile mutabakatta anlaştıklarını dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU MECBUR"

Artık çekinmeden teröre olan desteklerini açıkça dile getiren HDP/YSP, seçim sonrası 7'li koalisyon ile izleyecekleri politikaları itiraf etmeye başladılar. 7'li koalisyonun ittifakına ilişkin konuşan HDP/YSP'li Çandar, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu belirtmişti.

KILIÇDAROĞLU ÜLKEYİ BİZ İSTEDİKÇE YÖNETİR

Kılıçdaroğlu'nun ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Çandar, "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." sözlerini kullandı.