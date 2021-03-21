HDP-YPG işbirliği iddianameye girdi

HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK'nın yanı sıra, Suriye'deki uzantısı YPG ile ilişkileri de yer aldı. İddianamede "İran, Suriye ve Irak'ta PKK ile bağlantılı olan örgütler mevcuttur. Abdullah Öcalan'ın lideri olduğu KCK, PKK ile aynı örgüttür. KCK İran'da PJAK, Irak'ta Tavgari Azadi, Suriye'de de PYD/YPG olarak adlandırılmaktadır. PYD/YPG'nin PKK ile ilişkisi açıktır. PYD/YPG 2003 yılında PKK terör örgütünün kontrolü altında kurulmuş olup, iki terör örgütü, aynı lider kadrosu, örgütsel yapı, strateji, taktik, askeri yapı, propaganda araçları, mali kaynaklar ve eğitim kamplarını paylaşmaktadır" tespiti yapıldı. HDP'li milletvekillerinin, PYD/YPG'ye destek amaçlı paylaşımlarına da iddianamede yer verildi. Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı operasyonları sırasında, HDP'lilerin Türk askerini hedef alan açıklamaları iddianamede anlatıldı. HDP'lilerin, Suriye'nin kuzeyinde ölen PYD/YPG'li teröristlerin cenaze törenlerine katıldıklarına da dikkat çekildi.



İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Selahattin Demirtaş: PYD, IŞİD'i Cerablus'tan çıkaracak. Fırat'ı da geçecek ve sen de buradan, öyle... bön bön bakacaksın, yapacak bir şeyin yok..."

Figen Yiksekdağ: Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yaslıyoruz, bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz.

Pınar Aydınlar (MKYK üyesi): Asıl bu kazanımın inşaasını yaratanlar bugün adını dahi bilmediğimiz nice Kobani savaşçılarıdır, selam olsun buradan direnen tüm YPG'ye.

AP YETKİLİSİNDEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalist ve Demokratlar Grubu adına açıklama yayımladı. Açıklamada, "Türk yetkililer HDP'ye yönelik tehditlerini uygularsa, bunun Türkiye ile AB arasında zaten gergin olan ilişkilerde ciddi sonuçları olacaktır" denildi.