  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    7,2161
  • Euro
    8,5947
  • Altın
    404,8330
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta 85 DEAŞ hedefi yok edildi
HDP-YPG işbirliği iddianameye girdi
Ağrı kesiciyle geçmeyen baş ağrısı riskli
Kolajen deposu: Mantar ve lahana
Pandemide bu besinlerle yenilenin
Yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
MSB paylaştı! Türkiye ve ABD gemileri Doğu Akdeniz'de
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'Maliyeti 2 milyar dolar arttı'
İletişim Başkanı Altun'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
20 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan, Menfi ve Dibeybe ile görüştü
Taksim'de yapımı süren AKM ve camide incelemelerde bulundu
Yunan casustan çarpıcı itiraf: "Türkiye hamleleriyle bizi alt etti"
ABD'li isimden 15 Temmuz itirafı: "Taktiksel hata yaptık"
Devlet Bahçeli'den Nevruz mesajı
Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu!
Japonya'daki büyük depremin ardından tsunami uyarısı
Aliyev, Nevruz ateşini Şuşa'da yaktı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kıskıvrak yakalandı
ASELSAN'dan İHA'lara yerli çözüm
Bakan Dönmez duyurdu... İlk sondaj Nisan'da
Biden uçağa binerken 3 kez düştü
21 Mart 2021 Pazar 08:16:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 08:16:00

HDP-YPG işbirliği iddianameye girdi

ABONE OL

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamede, HDP ile terör örgütü PKK arasındaki organik bağın yanı sıra PYD/YPG ile ilişkileri de gözler önüne serildi.

HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK'nın yanı sıra, Suriye'deki uzantısı YPG ile ilişkileri de yer aldı. İddianamede "İran, Suriye ve Irak'ta PKK ile bağlantılı olan örgütler mevcuttur. Abdullah Öcalan'ın lideri olduğu KCK, PKK ile aynı örgüttür. KCK İran'da PJAK, Irak'ta Tavgari Azadi, Suriye'de de PYD/YPG olarak adlandırılmaktadır. PYD/YPG'nin PKK ile ilişkisi açıktır. PYD/YPG 2003 yılında PKK terör örgütünün kontrolü altında kurulmuş olup, iki terör örgütü, aynı lider kadrosu, örgütsel yapı, strateji, taktik, askeri yapı, propaganda araçları, mali kaynaklar ve eğitim kamplarını paylaşmaktadır" tespiti yapıldı. HDP'li milletvekillerinin, PYD/YPG'ye destek amaçlı paylaşımlarına da iddianamede yer verildi. Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı operasyonları sırasında, HDP'lilerin Türk askerini hedef alan açıklamaları iddianamede anlatıldı. HDP'lilerin, Suriye'nin kuzeyinde ölen PYD/YPG'li teröristlerin cenaze törenlerine katıldıklarına da dikkat çekildi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Selahattin Demirtaş: PYD, IŞİD'i Cerablus'tan çıkaracak. Fırat'ı da geçecek ve sen de buradan, öyle... bön bön bakacaksın, yapacak bir şeyin yok..."

Figen Yiksekdağ: Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yaslıyoruz, bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz.

Pınar Aydınlar (MKYK üyesi): Asıl bu kazanımın inşaasını yaratanlar bugün adını dahi bilmediğimiz nice Kobani savaşçılarıdır, selam olsun buradan direnen tüm YPG'ye.

AP YETKİLİSİNDEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalist ve Demokratlar Grubu adına açıklama yayımladı. Açıklamada, "Türk yetkililer HDP'ye yönelik tehditlerini uygularsa, bunun Türkiye ile AB arasında zaten gergin olan ilişkilerde ciddi sonuçları olacaktır" denildi.

Etiketler : hdp ypg iddianame
Belgelerle konuşacağım

Belgelerle konuşacağım
Bağış kampanyası büyüyor

Bağış kampanyası büyüyor
Pandemi öykülerini yazdı

Pandemi öykülerini yazdı
Kürke talep olmazsa biter

Kürke talep olmazsa biter
Evladım gibi sevmiştim

Evladım gibi sevmiştim
'Akustik' basit anlamına gelmez

'Akustik' basit anlamına gelmez
Keşke 1960'larda yaşasam

Keşke 1960'larda yaşasam
Çift maskeli önlem

Çift maskeli önlem
1 aylık anne setlere dönüyor

1 aylık anne setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER