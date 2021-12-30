HDP-Taşnak ittifakı!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK ve elebaşının propagandasının yapıldığı HDP Gençlik Merkezi 3. Olağan Kongresi'nin katılımcıları arasında Ermenistan ARF Gençlik ve Öğrenci Birlikleri heyeti de yer aldı. Eş Genel Başkan Mithat Sancar ve HDP'lilerle samimi fotoğraflar çektiren ARF'lileri, Türk kamuoyu yakından tanıyor. 'Katliamcı Taşnak Partisi' olarak da bilinen ARF'nin lideri Hovhannisyan, 2011 yılında yaptığı bir açıklamada Dağlık Karabağ'ın başkentinin Kars olması çağrısı yapmıştı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

"Büyük Ermenistan" projesinin peşinde koşan Taşnak Partisi'nin Gençlik Kolları üyelerinin katılıdğı HDP Gençlik Kolları toplantısının görüntülerini Ermenistan'da İngilizce yayın organı The Armenian Weekly'nin Genel Yayın Yönetmeni Rupen Canbazyan yayınladı.

ARF sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar ve parti sözcüsü Ebru Günay ile Ermeni katılımcıların samimi fotoğrafları yer aldı. ARF'li katılımcılar, kongrede Kürtçe yaptığı konuşmada Türkiye'ye hakaretlerde bulundu.

NEFRET KUSTU

ARF Gençlik Kolları'nın resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada ise HDP'li vekil Mithat Sancar'ın yanında duran ve Ermenistan ARF heyeti adına Kürtçe konuşma yapan kişinin ARF üyesi Tigran Çandoyan olduğu belirtildi. Çandoyan'ın yanı sıra ARF'den Kevork Gazelyan ve Nigol Ağbalyan da toplantıya katıldı. Çandoyan "Türkiye açık saldırganlığıyla bölgedeki barışı süreci istikrarını bozmaya devam ediyor ve bizler bunun kanıtlarını 44 gün savaşlarında gördük" dedi.

Türk diplomatları katleden örgüt

Kongre ve Meclis toplantılarında PKK sloganları atılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'nın belirledikleri kriterlere uyması durumunda aday çıkarmayacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Mithat Sancar, Halk TV yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kendilerine düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade eden Sancar, "Kendi sorumluluklarımızla da yüzleşmemiz ve bunlarla da politikamızı değerlendirmemiz gerekiyorsa halkımızla tartışırız" dedi.

Buldan mahkeme heyetine parmak salladı

HDP İzmir İl Örgütü'ne yönelik silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması İzmir 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma salonunda HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine parmak sallarken görüntüleri ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı.