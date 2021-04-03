  • BIST
    1430.19
  • Dolar
    8,1553
  • Euro
    9,5848
  • Altın
    454,1250
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Süpersonik uçakta görülmemiş teknolojiler kullanılacak!
HDP-PKK'nın kirli ittifakı! Aileyi yaka paça dışarı attılar
Sabiha Gökçen metrosunda ilk adım!
Yeşil hidrojene Avrupa yolu göründü
Bakan Akar Namaz Dağı'nda inceleme yaptı
"Türkiye'nin taleplerine hızlı cevap vermeliyiz"
Sprey aşı ne zaman uygulanacak?
Ertuğrul Gazi'ye Türk bayrağı çekildi
Türkiye'den yurt dışına kritik yerli teknoloji!
Yunan Genelkurmay Başkanı Floros haddini aştı!
Akşener'in dertli esnafı zengin çıktı!
BioNTech aşısı böyle yapılıyor
"Susmam için para teklif ettiler"
Kanada'da ders kitabı skandalı!
Müşterilerinin dileklerini denize attı
Asırlık giyim tarzı bebeklerde yaşatılıyor
Bir fotoğraf, ay-yıldızlı formayı getirdi
10 yaşında 4 enstrüman çalıyor
Mars'ta tanımlanamayan bir kaya bulundu
Yeğen sevgisi bambaşka
Görüntümde çok emek var!
‘Askerin Öyküsü' ile CRR'de
‘Bana Sormayın' diyor
Hesabım hacklendi
03 Nisan 2021 Cumartesi 15:38:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 15:38:00

HDP-PKK'nın kirli ittifakı! Aileyi yaka paça dışarı attılar

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'deki yaşayan Suriyeli ailenin 13 yaşındaki çocuğu, HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK'ya katılması sağlandı. Evladını Şanlıurfa HDP binasında arayan Suriyeli anne, çocuğun Kandil'e gönderildi denilerek, yaka paça dışarı atıldı. Evladın terör örgütünce dağa çıkarılan Suriyeli anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Suriye'de iç savaşın sürdüğü 2012'de eleman temin etme faaliyetleri kapsamında, Suriyeli bir ailenin 13 yaşındaki kızı Neriman Şeyh Ahmet'i örgüt saflarına katmak istedi.

Evlatlarını terör örgütüne kaptırmak istemeyen aile, her şeyini geride bırakarak 2013'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşti.

Aileyi bu kez güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında bitme noktasına gelen ve yaşadığı eleman sıkıntısını çözmek amacıyla gözünü çocuklara da diken terör örgütü PKK/KCK rahat bırakmadı.

13 yaşındaki Suriyeli Ahmet'in, HDP Suruç ilçe teşkilatınca kandırılarak dağa çıkarıldı.

Evladını terör örgütünden kurtarmak isteyen anne Medine Elberkel'in, gittiği parti binasında birçok kez tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldı.

HDP'lilerce parti binasına bir daha gelmemesi istenen Elberkel'in, çocuğunun Kandil'e gönderildiği söylenerek yaka paça dışarı atıldı.

Bunun üzerine, 8 yıldır evlat hasreti çeken anne Elberkel, kızına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri devam eden evlat nöbetine dahil oldu.

Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı 221'e yükseldi.

Etiketler : HDP evlat nöbeti Suriyeli Ahmet Suruç ilçe teşkilatı
Kırmızı Oda'dan tiyatroya

Kırmızı Oda'dan tiyatroya
Emre soruları gülümsetti

Emre soruları gülümsetti
Kremlere verilen para çöptür!

Kremlere verilen para çöptür!
Fazıl popülaritemizi kullanmaya çalışıyor

Fazıl popülaritemizi kullanmaya çalışıyor
Listenin tek Türk sanatçısı Tuğçe!

Listenin tek Türk sanatçısı Tuğçe!
Mendil değil toka sattım

Mendil değil toka sattım
İlk yaş mutluluğu

İlk yaş mutluluğu
Akrobatik çift

Akrobatik çift
Şef Amani oyuncu oldu

Şef Amani oyuncu oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER