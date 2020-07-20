HDP üstünü kapatamadı! Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden ihraç edildi

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20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:17:00

HDP Milletvekili Tuma Çelik, partisinden ihraç edildi

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Hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla iddianame hazırlanan HDP Milletvekili Tuma Çelik, partisinden ihraç edildi.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

HDP konu kendi milletvekillinin tecavüzü olunca olayı örtbas etmek için yoğun çaba sarf etti.

Skandalın kamuoyuna yansıması ve gelen tepkiler üzerine HDP, Tuma Çelik'i partiden ihraç etmek zorunda kaldı.

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