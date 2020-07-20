HDP üstünü kapatamadı! Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden ihraç edildi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

HDP konu kendi milletvekillinin tecavüzü olunca olayı örtbas etmek için yoğun çaba sarf etti.

Skandalın kamuoyuna yansıması ve gelen tepkiler üzerine HDP, Tuma Çelik'i partiden ihraç etmek zorunda kaldı.