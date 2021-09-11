HDP Millet İttifakı'na kapıyı kapattı: Biz kendi yolumuza gideceğiz
Halk TV'de açıklamalarda bulunan HDP'li Garo Paylan, Millet İttifakı'nın HDP'nin demokrasi anlayışını tam olarak karşılamadığını söyledi. Paylan, "O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz." ifadelerini kullandı.
HDP'li vekil Garo Paylan, Halk TV ekranlarında ittifak tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta yaptığı açıklamada Millet İttifakı'na gözdağı veren ve "'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur." diyen Paylan, bu kez kapıyı tamamen kapattı.
'Biz kendi yolumuza gideceğiz'
"Millet İttifakı'nın kendi bir yolu var, kendi bir çizgisi var. Ama bizim de kendi çizgimiz var." diyen Paylan, şu ifadeleri kullandı:"Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek... Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. İleri bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz. "
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