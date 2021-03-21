HDP konuşulmuyor, CHP hareketleniyor

HDP'ye açılan kapatma davası ile birlikte dikkatler HDP'nin yüksek oy aldığı bölgelere çevrildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok kentte daha önce faaliyetini neredeyse durdurmuş olan CHP il ve ilçe örgütlerinde hareketlilik başladığı gözleniyor. Bölgedeki kaynaklar, CHP'nin HDP'ye yakın bazı isimler ve bölgedeki önde gelen isimlerle temasları hızlandırdığını belirtiyorlar.



ATATÜRK VE ANDIMIZ YOK

CHP'lilerin, bölgedeki çalışmalarında farklı bir dil kullandığı, daha çok sol ve sosyalist bir dili öne çıkardıkları, Atatürk, Atatürkçülük ve andımız gibi konulara girmedikleri ifade ediliyor. Kaynaklar, HDP'nin 2023 seçimlerine kapatma kararı verilmesi halinde halen 'yedek parti' olarak tutulan DBP'den seçime gireceğine kesin gözüyle bakıyor. Ancak bunun yanı sıra, daha önce gizli olarak yürütülen Millet İttifakı'na desteğin daha açık yapılacağı, bazı HDP'li isimlerin, SP'nin son seçimde yaptığı gibi CHP listelerinden aday gösterilebileceği de belirtiliyor.