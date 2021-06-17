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17 Haziran 2021 Perşembe 12:46:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 12:46:00

HDP İzmir İl Başkanlığı önünde silah sesleri

Kaynak: AA

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HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.

İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Etiketler : hdp izmir silah
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