HDPKK'ya kötü haber! İlk kez belgelenecek

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06 Kasım 2020 Cuma 11:57:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 11:57:00

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndaki operasyonda daha kaçırılan çocukların isim listesi ele geçirildi

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Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'daki şubesi HDP İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ajandada kaçırılarak terör örgütüne teslim edilen çocukların isim listesi çıktı.

Diyarbakır'da, 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. İddialar ispatlanırsa, PKK terör örgütünün insan kaynağını HDP üzerinden sağladığına ilişkin ilk kez somut bir dosya oluşacak.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekim günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına terör operasyonu düzenlendi. Binada 7 saat süren arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında binanın tüm katlarını arayan polis ekipleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Binada yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir ajanda da ele geçirildi. Ajandayı inceleyen polis, çok sayıda terör örgütü PKK üyesinin, örgütteki sicil bilgileri, kişisel bilgileri ve ailelerine dair bilgilerin olduğunu tespit etti. Ajandada bulunan isimleri bulunan PKK’lı teröristlerin bir kısmının güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise halen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu belirtildi.

EYLEM YAPAN AİLELERİN ÇOCUKLARININ BİLGİLERİ ÇIKTI

Ele geçirilen ajandada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylem yapan ailelerle ilgili çarpıcı bir bilgiye de ulaşıldı. Ajandayı inceleyen terör ve istihbarat uzmanları, HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin PKK terör örgütüne katılan çocuklarına ait bilgilere de rastladı. Ajandada, eylem yapan ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları, sicil bilgileri, memleketleri gibi bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Araştırmalarını sürdüren terör uzmanları, ajandada ismi çıkan teröristlerin HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin olduğunu söyledi. HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin çocuklarına ait bilgilerin ajandada çıkmasının, şüphelerini artırdığını ifade eden güvenlik kaynakları, bu yönde araştırmalarını sürdürdüklerini belirtti.

PKK'YA KATILIMLARIN HDP ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ İLK KEZ BELGELENECEK

Son yıllarda, terör örgütü PKK'ya elamanın HDP ve müzahir kurumlarca karşıladığına ilişkin yaygın bir kanaat bulunuyor. HDP yöneticileri her ne kadar bunu inkar etse de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan neredeyse herkes, bu iddianın doğruluğunu teyit ediyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini başlatan anneler de çocuklarının en son burada görüldüğünü söylüyor. Güvenlik birimleri, çocuk ve genç yaşta çoğu kişinin HDP binalarında ikna edilerek PKK terör örgütüne katılım sağlamaya zorlandığına dair bilgilere de sahip. Ancak bu iddialarla ilgili şu ana kadar somut bir bilgiye ulaşılamamıştı. Ajandanın incelenmesi sonucunda hakkında yoğun şüphe bulunan bu iddialar ispatlanırsa, terör örgütü PKK'ya katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği iddiası ilk kez somut bir şekilde ispatlanmış olacak ve bir soruşturma dosyasına konu olacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bu iddiayı da kapsayan 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü propagandasını yapmak' konulu soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 Ekim günü gözaltına alınan HDP il eşbaşkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, 30 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece ‘Silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklanmıştı.

Etiketler : hdp pkk terör örgütü kaçırılan çocuklar diyarbakır
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