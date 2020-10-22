HDP Diyarbakır il başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekiplerince HDP il ve ilçe binasında arama yapıldı.



Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi.

EŞ BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.