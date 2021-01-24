"HDP demek PKK demektir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP Esenyurt binasına gerçekleştirilen operasyona yönelik açıklamalarda bulundu.



İlçe binasının baskın sonrasındaki görüntülerini paylaşan Altun, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR!" dedi.

HDP ile ittifak kuranları sert bir dille eleştiren Altun, şu ifadeleri kaydetti: