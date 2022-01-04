Hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilere müjde! Başkan Erdoğan duyurdu
Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Buradan, hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Daha önceden ecrimisil bedelinin yarısına çiftçilerimize kiraladığımız hazine arazilerimizin yıllık kira artış bedelini %22'den %9'a indiriyoruz.' dedi.
Başkan Erdoğan Twitter hesabından şöyle yazdı:
Buradan, hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum.
Daha önceden ecrimisil bedelinin yarısına çiftçilerimize kiraladığımız hazine arazilerimizin yıllık kira artış bedelini %22'den %9'a indiriyoruz.
Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir.
Her alanda milletimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz, göstermeyi sürdüreceğiz.
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