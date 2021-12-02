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02 Aralık 2021 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 01:00:00

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı

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Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

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Etiketler : maliye bakanı bakanlık başkan erdoğan Nureddin Nebati Lütfi Elvan
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