02 Aralık 2021 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 01:00:00
Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.
Ayrıntılar geliyor...
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