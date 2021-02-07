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07 Şubat 2021 Pazar 20:02:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 20:02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun hazineyi karalamak için kullandığı argümanlar gerçeği yansıtmıyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun devletin hazinesini karalamak için kullandığı argümanların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hazineyi karalamak için kullandığı argümanların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "CHP Genel Başkanı'nın, Hazinenin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediği görülmektedir. Herhangi bir belediyemizin uluslararası tahvil piyasalarında Hazinemizden daha düşük maliyetle borçlanması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor. Hazinenin en son aldığı borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı." diyerek kurumu itham eden iddialarda bulunduğu belirtildi.

"Devleti ve devletin saygın kurumlarını itibarsızlaştırmaya dönük bu açıklamayı öncelikle esefle kınıyoruz." değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada, "Üstelik Sayın Kılıçdaroğlu'nun devletin hazinesini karalamak için kullandığı argümanların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun, Hazinenin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1- Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu devletin bir kurumudur.

2- Çok taraflı kalkınma bankalarından yapılan özel amaçlı proje finansmanı kredilerinin koşulları ile bütçe finansmanı amacıyla yapılan hazine tahvil ihraçlarının getirilerinin karşılaştırılması doğru değildir.

3- Belediyeler yurt dışından finansman sağlamadan önce Bakanlığımız iznini talep etmektedir. İlgili talebe istinaden, Strateji ve Bütçe Başkanlığının (SBB) uygun görüşüne müteakiben belediyenin mali koşullarının uygun olması durumunda izin verilmektedir.

4- Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Buca Metro Projesi için sağlanması düşünülen 1 milyar 70 milyon avro finansman ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi de Bakanlığımızdan 27.08.2019 tarihinde dış finansman izni talebinde bulunmuş ve 08.11.2019 tarihinde dış finansman izni verilmiştir. Ancak belediye, finansmana ilişkin işlemleri bir yıl içerisinde tamamlayamadığından izin süresi bitmiş ve bu defa 22.01.2021 tarihinde ilgili iznin süresinin uzatılması için tekrar başvuruda bulunmuştur.

5- Belediyenin izin süresi uzatım başvurusu alınmış olup mevzuat uyarınca işlemleri sürmektedir. Yani belediye, ilgili finansmanı süresi içinde sağlayamadığından henüz onay verilmiş veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından borçlanması yapılmış bir kredi söz konusu değildir.

6- Bununla birlikte, 2020 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti adına borçlu sıfatı ile uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığımız altyapı yatırımlarına ve sağlık sektörüne yönelik finansmanın koşullarına baktığımızda ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiğinden çok daha uygun koşullu olarak finansman sağlandığı (Euribor*+0,65 ila Euribor*+1,1 arasında) görülmektedir."

"Sonuç olarak herhangi bir belediyemizin uluslararası tahvil piyasalarında Hazinemizden daha düşük maliyetle borçlanması söz konusu değildir." ifadesine yer verilen açıklamada, "CHP Genel Başkanı tarafından yapılan yanlış bilgilendirmeyi aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu Hazine ve Maliye Bakanlığı Kılıçdaroğlu CHP
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