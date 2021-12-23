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23 Aralık 2021 Perşembe 15:07:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 15:24:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci Toplantısı gerçekleştirildi

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Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci Toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci Toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin olaraz yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Finansal İstikrar Komitesi'nin 2. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin NEBATİ başkanlığında 23 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır. Ayrıca, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır. "

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