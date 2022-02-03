Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TL'de bundan sonra değer kaybı beklemiyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Kur korumalı yeni mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Nebati, "Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Kur korumalı yeni mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Nebati, enflasyonun nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Nikke'ye önemli açıklamalar yaptı.
Nebati, enflasyonun nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini belirtti.
TL'de bundan sonra yeni bir değer kaybı beklemediğini kaydeden Nebati, "Kur korumalı mevduat sistemi tanıtıldıktan sonra döviz piyasasına büyük müdahale olmadı, "olduysa da küçük miktarda oldu" dedi.
Nebati, büyümenin yıl sonunda orta vadeli plandaki yüde 5 tahminine yakın olacağını kaydetti.