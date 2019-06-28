Metroda başörtülü kadına hakarete ortak tepki! Özgürlük değil ırkçılık

İstanbul’daki bir metroda çekilen video, ‘özgürlükçü’ olduğunu iddia eden bazı kesimlerin, farklı düşünce ve yaşam tarzlarına olan hazımsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Metrodaki kadın yolculardan biri, başörtülü bir kadına adeta nefret kustu. Görüntülerde söz konusu kadın, yanında oturan başörtülü kadına, “karafatma” deyip ağır hakaretlerde bulunuyor.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Başörtülü kadının ise bu çirkin saldırıya rağmen sükunetini koruduğu görülüyor. Utanç verici saldırısının ardından metroda bulunan bir kişi tarafından tepki gösterilen kadın, öfkeden deliye dönmüş bir halde “Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim” sözleriyle kendini savunuyor.

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTILAR

Kadının “özgürlük” ve “demokrasi kılıfı” adı altında yaptığı ırkçı saldırı, her kesimden büyük tepki aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan skandal görüntüler sonrası, binlerce kişi ağır hakaretlere maruz kalan başörtülü kadına destek mesajları attı. Vatandaşlar ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na harekete geçmesi çağrısında bulundu.