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19 Temmuz 2020 Pazar 10:02:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 10:02:00

Hayvan satış yerlerine çalışma izni şartları belirlendi

Kaynak: AA

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Hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanlarıyla karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkan verecek şekilde ilgili kişilerce belirlenecek.

Bu merkezlere çalışma izni verilebilmesi için hayvanların günlük yem ve su ihtiyacının karşılanması ve gerektiğinde saklanması için depolar bulunması gerekecek.

Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkan sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi, yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı bulunacak.

Farklı türdeki atıklar, kaynağında veya üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanacak. Bu atıklar çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilecek.

Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı, işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda ayrı bölme veya padoklara sahip olacak.

Buralarda hayvanların muayene ve kontrolleriyle aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi uygulaması ve benzeri işlemlerinin yapılabilmesi için uygun bölüm ve işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları kontrol altına alabilecek bir sistem bulunacak.

Hayvan sahiplerinin veya bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerine imkan sağlamak amacıyla hijyenik şartların sağlandığı ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı hizmetlerin sunulduğu konaklama yeri bulunacak.

Resmi veteriner hekimin ziyaretlerinde kullanabileceği tam donanımlı büro ve dinlenme odası yer alacak.

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