Hayri Baraçlı kimdir? İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı istifasını açıkladı!

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı istifasını açıkladı. Hayri Baraçlı kimdir? sorusu gündemde en çok araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Dr. Hayri Baraçlı’nın yaptığı açıklama şöyle: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul’a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.' İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve İBB'de istifa eden isimlerin tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

HAYRİ BARAÇLI KİMDİR?

1966 yılı İstanbul doğumlu olan Dr. Hayri Baraçlı ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden endüstri mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Kalite Yönetimi, Finansman, Yatırım Planlaması ve Mühendislik Ekonomisi derslerini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulunda veren Baraçlı, 1999 yılından bu yana aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Baraçlı, ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Danışmanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunan Dr. Baraçlı’nın kamu ve özel sektörde Stratejik Yönetim ve Planlama, İşletme Yönetimi, Yeniden Yapılandırma, Reorganizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatırımların Fizibilitesi ve Etütleri, Verimlilik Yönetimi gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır.

Ayrıca; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Temmuz 2009'da İETT İşletmeleri Genel Müdürü oldu. Baraçlı istifa ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine 20 Mayıs 2014 tarihinde atanmıştı.

İBB GENEL SEKRETERİ HAYRİ BARAÇLI İSTİFASINI AÇIKLADI!

Dr. Hayri Baraçlı’nın yaptığı açıklama şöyle:

Aziz İstanbullulara saygı ile duyurulur…

23 Haziran’da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul’a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.

Bu kararımızı Başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz.

İstanbul’a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul’a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz.

Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul’a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bin’e yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Genel Sekreteri: Dr. Hayri Baraçlı

Genel Sekreter Yardımcısı: Muzaffer Hacımustafaoğlu

Genel Sekreter Yardımcısı: Mevlüt Bulut

Genel Sekreter Yardımcısı: Süleyman Karalı

Genel Sekreter Yardımcısı: Nihat Macit

Genel Sekreter Yardımcısı: Çağatay Kalkancı

Genel Sekreter Yardımcısı: Eyyüp Karahan

Genel Sekreter Yardımcısı: Adil Karaismailoğlu

1. Hukuk Müşaviri: Ali Karaaslan