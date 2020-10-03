Haydut devlet Ermenistan'ın askerleri böyle teslim oldu... Beyaz bayrak açtılar
Kaynak: DHA
Azerbaycan'ın hamleleriyle iyice köşeye sıkışan Ermenistan'ın askerleri, Azerbaycan güçlerine beyaz bayrak açarak teslim oldular
İşgalci Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinin kuzey ve güney cephesini kuşatan Azerbaycan ordusuna direnemedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz bayrakla teslim olan bir grup Ermenistan askerinin fotoğraflarını paylaştı.
DHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin yeni görüntüler servis etti. Görüntülerde, Dağlık Karabağ'ı işgal eden bir grup Ermenistan askerinin teslim olma görüntüleri yer aldı.
Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdüren Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinin kuzey ve güney cephesini kuşattı.
Ermenistan işgali altındaki bölgede, Azerbaycan ordusunun operasyonuna direnemeyen bir grup Ermenistan askeri beyaz bayraklarla teslim oldu.
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