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14 Mart 2021 Pazar 20:04:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 20:04:00

Hayallerinin peşinden koşuyor

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Gökhan Daş, mevsimlik fındık işçiliği için ailesiyle gittiği Giresun'dan Batman'a dönerken trafik kazası geçirdi bir bacağını kaybetti. Tedavisini yapan doktordan etkilendi, azmetti, Tıp fakültesini kazandı. Şimdi stajyer doktor.

27 yaşındaki Gökhan Daş, 2006'da mevsimlik fındık işçiliği için ailesiyle gittiği Giresun'dan Batman'a dönerken geçirdiği trafik kazası sonrası bacağını kaybetti. Uzun süren bir tedavi süreci geçiren Gökhan, "Tedavimi yapan Serdar Çorakoğlu vardı. Onun bana yaklaşımları, davranış tarzı, insani tavırları beni çok etkiledi. Doktorluk mesleğini seçmemin sebebi o hocamın bana yaklaşım ve tavırları oldu" diye konuştu.

EN BÜYÜK MİRAS AKILDIR

Bu mesleği yapma hayaliyle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 4. sınıf öğrencisi genç adam, stajyer olarak fakülte hastanesinde hastalara şifa oluyor. Daş, "Kaza geçirdiğimde asla bisiklete binemeyeceğimi düşündüm ama denedim ve biniyorum. Paraşütle atlıyorum, rafting yapıyorum. En büyük miras bir göz, bir kalp değil. En büyük miras akıldır. Hiçbir uzvunuz olmasa bile aklınız varsa kendinizi bir yerlere getirebilirsiniz" dedi.

Uzun süren bir tedavi süreci geçirdiğini aktaran Daş, "Doktorlarla çok fazla diyalog kurdum. Sürekli bana moral veren ve tedavimi yapan Serdar Çorakoğlu vardı. Onun bana yaklaşımları, davranış tarzı, insani tavırları beni çok etkiledi. Doktorluk mesleğini seçmemin sebebi de o hocamın bana yaklaşım ve tavırları. Benim içimde de vardı ama hocamın tavırları beni mesleği yapmam konusunda kararlı kıldı." diye konuştu. Daş, tedavi sürecinin ardından eğitimine kaldığı yerden devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Doktor olmak istiyordum, kendimi bu mesleğe ait hissediyordum. Doktor olmak için sınavlara hazırlanmaya başladım. Hedeflerim vardı, kafamda kurduğum dünya için bir çabam vardı. Sabrettim, çalıştım başarmak için uğraş verdim. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Burada olduğum için hayallerimi yaşadığım için çok mutluyum. Her gün bu kapıdan girip çıkmak bile beni gururlandırıyor. En büyük miras bir göz, bir kalp değil. En büyük miras akıldır. Hiç bir uzvunuz olmasa bile aklınız varsa kendinizi bir yerlere getirebilirsiniz. Çok şükür engelime rağmen bir şeye gayret ettiğimde neticesini alabiliyorum. Gayret gösteriyoruz, çaba sarf ediyoruz. Bunun karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel. İnsanlara yardımcı olabilmek duygusu çok güzel çünkü insanlık namına bir misyonumuzun olduğunu düşünüyorum. Bu misyonu yerine getirmek de çok tatminkar." - "Engellilik durumunuzu kendinize engel olarak görmeyin" Engelli bireylere sosyal hayatın içerisinde yer alma tavsiyesinde bulunan Daş, "Kaza geçirdiğimde asla bisiklete binemeyeceğimi düşündüm ama denedim ve biniyorum. Paraşütle atlıyorum, rafting yapıyorum. Ben bu sorunu engel olarak görmedim. Bu, kabul edilmiş bir gerçeğiniz oluyor. Ön yargıyı yenip hayatınızı güzelleştirmeniz gerekiyor. Engellilik durumunuzu kendinize engel olarak görmeyin. Kendinizi kendiniz gibi görün ve problemlerinizi bu şekilde aşın." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Gökhan Daş fındık işçiliği trafik kazası
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