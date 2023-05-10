Hayaliyle yürüdü

Serebral palsili Yaren'in hayatı 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği robotik cihazla değişti. Yaren'in yürümesini sağlayan cihaz depremde enkaz altında kaldı. Küçük kızın yürüme hayalini yine Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi.

DEPREMDE HAYATLARI DEĞİŞTİ

Adıyaman'da 14 yıl önce doğum anında oksijensiz kaldığı için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken Yaren'in hayatı 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği robotik cihaz sayesinde değişti. Yaren'in yürümesine destek amacıyla kullandığı bu cihaz, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasar gören evlerinde enkaz altında kaldı.

ANNESİ DUYGULARINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yaren'in durumunu öğrenmesinin ardından verdiği talimatla yeniden alınan robotik cihaz, Coşkun ailesine teslim edildi. Anne Tuğba Coşkun, kızının tekrar cihazına kavuşmasıyla yaşadığı sevinci "Kızım cihazına kavuştu. Hem deprem hem de Yaren'in böyle olması bizi çok yıkmıştı. Ankara'ya ağlayarak gelmiştik, şimdi yüzümüz gülüyor" diye anlattı.

Kızının ilerleyen günlerde Bilkent Şehir Hastanesinde kas gevşetme ameliyatı olacağını ve operasyon sonucunda artık robota ihtiyacı kalmadan destekli şekilde yürüyebileceğini belirten anne Tuğba Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.