  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermeni askerleri silahlarını bırakıp kaçtı!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Bakan açıkladı! 65 ilaç daha geri ödeme listesinde!
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
Kare kare fotoğrafladı!
Ambargo 13 yıl sonra kaldırıldı! İran artık silah alıp satabilecek!
Çanakkale Boğazı'nda 'Kanuni' heyecanı! Vatandaşlar bayraklarla karşıladı
Uçus saatini kaçırma derdi artık sona eriyor
Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun
Bakan Pakdemirli duyurdu: 243 milyon lira hibe sağlanacak
Jandarma 354 internet sitesinin erişimini engelledi
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazır! En büyük pay o kuruluşlara ayrıldı
Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırı girişimlerini önledi
'Sungur' göreve hazır
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor! TSK'ya savaş seyrini değiştirecek milli teknoloji
BAE Hoşgörü Bakanı Al Nahyan'a taciz suçlaması
PKK'ya yıldırım darbesi!
Karadeniz'deki gaz derin denizlerdeki en büyük 20 keşif arasında
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes! Tarih belirlendi
Fransa'da alçak plan! Cinayeti Müslüman dünyasına yıkacaklar
Bu yaşın üstündekilerde ölüm riski 6.7 kat! Koronavirüs kabusu büyüyor
Virüse karşı sinekkaydı tıraşı Virüse karşı sinekkaydı tıraşı
Mısır İsrail'e 'dur' dedi! Şaşırtan açıklama
Antalya'da sahilinde ağır metal kirliliği var
18 Ekim 2020 Pazar 11:54:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 11:55:00

Havalimanlarında ''uçuş kaçırma'' derdi sona eriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil uygulama 'Uçuş Rehberim' ile 'uçuş kaçırma' sorunu yaşanmayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kısa bir süre önce kullanıma açılan uygulamayla kullanıcılar, Facebook Messenger'dan, DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi'ne mesaj, Twitter'dan, @dhmiucusbilgi hesabına mention ve Turkcell Bip üzerinden DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi Uygulaması'na mesaj göndererek uçuş bilgilerine ulaşabiliyor.

İsteyenler, mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz internetten faydalanabilecek. Gönderilecek anlık bildirimler sayesinde yolcuların uçuşu kaçırma problemleri ortadan kalkacak.

Yolcular, uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler, havalimanlarındaki tüm hizmetleri cep telefonlarından keşfedebilecekler.

- Uygulama sürekli geliştirilecek

"Uçuş Rehberim" uygulamasının getirdiği diğer bir yenilik de "Aracım Nerede?" hizmeti. Araçlarını havalimanı bölgesine park eden yolcular, bundan sonra araçlarını aramak zorunda kalmayacak.

Tüm havalimanlarında kullanılması hedeflenen "Uçuş Rehberim" uygulamasıyla havalimanları içindeki yoğunluk azaltılarak yolcuların kaybettiği zaman en aza indirilecek.

Uygulamaya daha sonra eklenecek "çek-gönder" hizmetiyle yolcuların sorunlarına, kısa zamanda hızlı ve etkili çözüm getirilecek.

Öte yandan, yerli ve milli imkanlarla yapılması planlanan "Canlı Uçuş Takibi"yle vatandaşlar, uçuşlarını anlık olarak izleyebilecekler. Ticari faaliyetler amacıyla havalimanlarını kullanan yolcuların da ihtiyaçlarına hızlı ve kesintisiz cevap vererek, ekonomik verimliliğe katkı sunulacak.

Uygulama sürekli geliştirilerek, yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarının çağın gereklilikleri ve beklentiler yönünde yanıtlanmasına devam edilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER