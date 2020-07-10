  • BIST
    114173
  • Dolar
    6,8662
  • Euro
    7,7556
  • Altın
    398,8050
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'da gösterilere sınırlama geliyor
Kovid-19'dan Brezilya'da 1220, Meksika'da 730, Hindistan'da 475 kişi öldü
Çin'de 4, Güney Kore'de 45 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kars'ta veterinere giden 3 aylık buzağı maske taktı
Sağlık Bakanlığı revize etti! Berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme
Rusya ve Çin'in vetosune tepki gösterdiler: Açlıktan ölürüz
Prens'i panikleten olay! Konuşurken yere yığıldı
Kırmızı bültenle aranan firari eski hakim Menekşe Uyar yakalandı
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!
25 kadından ünlü sokak sanatçısı Wilfrid A için suç duyurusu
Terör örgütü PKK/KCK'nın toplum yapılanmasına operasyon
Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya çıktı
AB'den ABD'ye idam cezası tepkisi
Geçici vergide yeniden değerleme oranı yüzde 2,10 oldu
9 yaşındaki çocuğun midesinden 42 mıknatıs topu çıktı
CHP'li belediyeden Sülün Osman taktiği... Vatandaşın yerini belediyenin diye kiraya vermeye çalıştıl ...
FETÖ'nün örgüt şeması deşifre! Örümcek ağı gibi sarmışlar
Havai fişekle ilgili radikal kararlar masada
Nihat Özdemir: 2010/11 şampiyonu Fenerbahçe
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı!
Kredi kartı limitleri 2 bin TL'ye yükseltildi
Korkutan tablo! Vatandaş normalleşmeyi yanlış anladı
ABD'de rekor üstüne rekor!Onlarca ülkenin toplamından daha fazla
10 Temmuz 2020 Cuma 10:33:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 10:38:00

Havai fişekle ilgili radikal kararlar masada: Tamamen yasaklanabilir

ABONE OL

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamalar, uzun yıllardır tartışılan kontrolsüz havai fişek kullanımını yeniden gündeme getirdi. Kullanımı ilçe emniyet müdürlüklerinin iznine tabi olmasına rağmen, Türkiye genelinde bu kurala uyulmaması nedeniyle radikal kararlar masada olacak. Yeni dönemde insanları rahatsız eden ve hayvan ölümlerine neden olan havai fişeklerin tamamen yasaklanması bekleniyor.

Düğün, nişan, doğum günleri ve asker uğurlamaları gibi etkinlikler nedeniyle Türkiye'de son yıllarda havai fişek kullanımında büyük artış yaşanıyor.

Havai fişek kullanımı ilçe emniyet müdürlüklerinden izne tabi olmasına rağmen, 81 ilde bu kurala uyan neredeyse yok.

Hafta içi ve hafta sonu denmeden kontrolsüz şekilde kullanımı hem insanları rahatsız ediyor hem de hayvanların yaşamlarını tehdit ediyor.

HAVAİ FİŞEK KULLANIMI YASAKLANABİLİR

Yenişafak'ın haberine göre, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaların ardından uzun yıllardır eleştiri konusu olan bu tür eğlence araçları için yeni kararlar gelebilir.

Bazı belediyeler bununla ilgili harekete geçse de, yasağın 81 ili kapsayacak şekilde yapılması bekleniyor.

HAVAYİ FİŞEKLER TEHLİKE SAÇIYOR

Havai fişeklerin insan sağlığı için tehlike saçtığı uzun yıllardır biliniyor. Uzmanlara göre sıkı denetim ihtiyacı olan havai fişeklerin içinde her biri kimyasal zehir içeren 4 patlayıcı madde bulunuyor.

Genel olarak düğün ve özel günlerde kullanılan havai fişekler, son zamanlarda amacının dışında da kullanılmaya başlandı. Sık kullanıldığı yerlerde solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olan havai fişeklerin alımında herhangi bir zorluk yaşanmıyor. Satıcı firmadan herhangi bir belge göstermeden satın alınabiliyor.

MEVZUATTAKİ BOŞLUK DİKKAT ÇEKİYOR

Havai fişek satın alınması ve kullanılması ile ilgili mevzuatta boşluk bulunuyor. Görselliğinin yanında ciddi gürültü kirliliğine sebep olan havai fişeğin kullanımına ilişkin Avrupa ülkelerinde sıkı denetim uygulanıyor. Türkiye’de ise kullanılmadan önce kullanılacak bölgedeki kolluk kuvvetine başvurulması yeterli görülüyor. Kolluk kuvvetleri ise genellikle gösteri amaçlı kullanılması dolayısıyla herhangi bir sınırlama getirmiyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER