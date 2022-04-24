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24 Nisan 2022 Pazar 10:35:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 10:35:00

Havadan ateş karadan komando! 50 teröriste tek operasyonla imha

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Havadan ateş karadan komando! 50 teröriste tek operasyonla imha. Teröristlerin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Mare yerleşim yerindeki polis kontrol noktasına tanksavar saldırısı sonucu şehit olan PÖH Aytaç Altunörs'ün intikamı alındı. TSK bölgeye geniş çaplı operasyon düzenledi, 50 terörist bir kerede imha edildi.

Teröristler dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki polis kontrol noktasına tank savar silahlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Terör örgütü üyeleri, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu saldırıyla eş zamanlı olarak TSK'ye ait bazı üs bölgelerine de taciz ateşinde bulundu. Mehmetçik taciz atışlarına karşılık vermesinin ardından bölgede meşru müdafaa kapsamında geniş çaplı operasyon başlattı. İlk olarak Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu kara ateş destek vasıtalarıyla terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yapıldı. Ardından komandolar bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgede devam eden operasyonda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi.

MİSLİYLE YANIT ALIYORLAR

Milli Savunma Bakanlığı hiçbir şehidin kanının yerde bırakılmayacağı vurgulayarak şunları kaydetti: "Her türlü taciz ve saldırılara anında ve misliyle karşılık verilecek. Huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyecek."

11 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonu'nda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu" bilgisi verildi.

KAHRAMANIN KANI YERDE KALMADI

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran'da PKK/YPG'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen PÖH Aytaç Altunörs için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. 5 yıldır polis olan Altunörs'un 2 kardeşi ve bekar olduğu öğrenilirken anne Deniz ve baba Nurettin Altunörs cenaze namazında güçlükle ayakta durabildiler. Cenazeye İçişeri Bakanı Süleyman Soylu da katılarak tabuta omuz verdi. Defin sonrası şehadet belgesi baba Nurettin Altunörs'e Bakan Soylu tarafından verildi.

Etiketler : Pençe-Kilit Operasyonu PKK/YPG Fırat Kalkanı Harekatı
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