VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'daki orman yangıları nedeniyle Attika bölgesinde ormanlık alanların yüzde 23'ü yandı
Mısır'dan Sudan için "acil ateşkes" çağrısı
Ukrayna: Cidde'deki Rusya-Ukrayna konulu toplantılar Rusya'ya büyük bir darbe
Başkan Erdoğan'dan 'Akbelen' tepkisi: İstismar edenler kâbusla uyanmaya mahkumdur
Çin'den Filipinler'e savaş gemisini geri çekmesi uyarısı
Borsa rekorlara doymuyor: En yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi
07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:53:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:53:00

Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu'da artacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilir derecede artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşecek.

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Bazı illerde hafta boyunca beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara 30-37, İstanbul 28-30, İzmir 31-35, Kahramanmaraş 35-40, Kayseri 35-38, Sivas 37-39, Gümüşhane 38-41, Bayburt 35-37, Elazığ 37-42, Diyarbakır 41-44, Adıyaman 39-43, Şanlıurfa 38-44, Batman 42-45, Şırnak 38-40.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak havanın etkili olduğu bölgelerde kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Etiketler : meteoroloji hava sıcaklıkları doğu anadolu güneydoğu anadolu
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Milano çıkarması

Milano çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX