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Sıcaklıklar daha da düşecek! Önümüzdeki haftaya dikkat
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17 Aralık 2021 Cuma 13:09:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 13:09:00

Sıcaklıklar daha da düşecek! Önümüzdeki haftaya dikkat

Kaynak: AA

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Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, hafta başından itibaren sıcaklıkların iç, batı ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğini, doğuda ise gece sıfırın altında 20 derecenin görülebileceğini söyledi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği bir haftaya girildiğini belirtti.

Hafta sonu ve gelecek hafta ortasına kadar yurt genelinde kar yağışı ve yağmurun aralıklarla devam edeceğini aktaran Çelik, yağışların Ege kıyılarında cumartesi günü sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini, iç kesimlerdeki yağışların kar yağışına dönüştüğünü ve hafta ortasına kadar bu durumun devam edeceğini belirten Çelik, "Doğu bölgelerindeki sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde ancak pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek." tahmininde bulundu.

Pazartesi Balkanlar üzerinden yeni bir yağış geleceğini ifade eden Çelik, bu yağışla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini söyledi. Çelik, "Kar yağışı ve karla karışık yağmur pazartesi, salı günü devam edecek. Çarşamba gününe kadar doğu bölgelerimizde yağışlı hava bekliyoruz. Daha sonra yağışlı hava ülkemizi terk edecek. Şu anda batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren iç, batı bölgeler ile doğuda mevsim normallerinin altına düşecek. Salı gününden itibaren hava sıcaklığında iç ve doğu bölgelerde 3, 4 derecelik düşüş göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle İç Anadolu'nun doğusunda gece sıcaklıklarında sıfırın altında 10, sıfırın altında 12 derecelerin görüleceğini tahmin ettiklerini söyleyen Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

"Çarşambadan itibaren Doğu Anadolu'da -15,-20 dereceleri gece görebiliriz. Buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmakta fayda var." diyen Çelik, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık düşüşü nedeniyle gecenin ilk saatlerinde İstanbul da dahil olmak üzere iç bölgelerde buzlanma görülmesinin beklendiğini bildirdi. Çelik, "Rüzgarlı ve açık alanlarda da çok durmamak iyi olur. Pazartesinden itibaren, yoğun kar yağışını batı bölgelerde beklemiyoruz. Kuvvetli yağış beklediğimiz bölgeler var. Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda zaman zaman sağanak kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güney ve doğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarını salıdan itibaren görebiliriz." diye konuştu.

Çelik, perşembe gününe kadar doğu bölgelerinin yağışlı olduğunu, sonrasında yağışlı sistemin yurdu terk etmesini beklediklerini kaydetti.

Etiketler : YAĞMUR HAVA DURUMU KAR SAĞANAK
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