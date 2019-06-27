'Hava savunma sistemi varoluş meselesidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dün yapılan TBMM Grup Toplantısı'nda ABD'nin S-400'lerin alımı konusundaki tavrını sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik haklarına karşı çoklu saldırı ve siyasi oyunların uzun zamandır sahnede olduğuna işaret ederek, “ABD'nin S-400 hava savunma sistemi üzerinden ülkemizi tehdit etmesi, yaptırım kozunu kullanacağını hem dikte edip hem de kabaca dile getirmesi devlet olma vasfımıza hakaret ve hürmetsizliktir” ifadesini kullandı.

BAŞKA SEÇENEK KALMADI

Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu vurgulayan MHP lideri. “Ya bu tehditlere boyun eğeceğiz, asırlara meydan okuyan devlet olma vakar ve şerefimizi kaybedeceğiz ya da S-400'leri temmuz ayı içinde alıp belirlenen vatan topraklarına konuşlandıracağız. Bunun başka bir seçeneği kalmamıştır” diye konuştu. Hassasiyeti derinleşip boyut değiştiren bu konunun “artık bir hava savunma sisteminden daha fazlasını ihtiva ettiğini” dile getiren Devlet Bahçeli, “ABD, açıkça taviz istemekte hatta devletimizin çözülmesini dayatmaktadır. 'S-400 hava savunma sistemini alırsanız şöyle olur, böyle olur' tehditlerinin bizim nezdimizde geldiğimiz bu aşamada hiçbir geçerliliği ve ehemmiyeti yoktur” dedi.

VAZGEÇİLMEZ ÖNEME SAHİP

ABD beğense de beğenmese de S-400'lerin alınmasının bir varoluş meselesine dönüştüğünü söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti'nin karar organları bellidir. Türk milletinin iradesi üstünde bir irade tanımamız söz konusu bile edilemeyecektir. S-400 gelecek, Türkiye'nin milli güvenliği için kullanılacaktır. S-400 hava savunma sistemini almak sadece milli güvenliğimiz için değil, milli devletimiz için de vazgeçilmez bir öneme sahiptir.”

Bahçeli, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı sert sözlerle uyardı.

ÖNÜMÜZÜ KESECEK KORSAN DAHA DOĞMADI

Bahçeli Yunanistan Başbakanı Çipras'ı, “İzmir'de denize dökülen dedelerinden ders almalı” diye uyardı.

Devlet Bahçeli, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz egemenlik sahasına ve haklarına yönelik mütecaviz söz ve eylemlere her gün bir yenisinin eklendiğinin altını çizerek, Yunanistan'ın “ateşle oynadığını” söyledi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinde ısrar etmesinin bedeli olacağını küstahça açıkladığını anımsatan Devlet Bahçeli, “Topal ördek Çipras, Akdeniz ve Ege'de savaş riski var diyerek, Türkiye'yi önleyeceklerini ifade etmiş, ilaveten Kıbrıs'ta garantörlüğümüzün son bulması çağrısını yaparak zırvada zirveye çıkmıştır” diye konuştu.

MEYDAN OKUMAYI BIRAKSIN

Bahçeli şöyle devam etti: “Yunan hükümeti bilmelidir ki, Akdeniz ve Ege'de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır. Çipras meydan okumayı bırakmalı, kendini tarihe vermelidir. İzmir'de denize dökülen dedelerinden ders almalıdır. Almıyorsa denize gömülmeye, denize çakılmaya, denizde yutulmaya şimdiden hazır olmalıdır. Yunan munan bilmeyiz, gideceğimiz yere kadar gideriz, yolumuza çıkan olursa ezeriz, hiçbir şart altında hedeflerimizden vazgeçmeyiz.”