İsrail, İHA'sının Lübnan'a düştüğünü doğruladı

Hava sahasını ihlal ettiği Lübnan İHA'sını düşürdü!

İsrail ordusunun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Lübnan sınırında operasyonel görev yapan bir İHA'nın düştüğü belirtildi.

Lübnan topraklarına düşen İHA'yla ilgili herhangi bir bilgi sızıntısı endişesinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın gerçekleştirdiği operasyonel göreve ve neden düştüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Beşşar Esed rejimi, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.