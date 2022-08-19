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19 Ağustos 2022 Cuma 17:54:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 17:54:00

Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Kaynak: AA

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Emekliye ayrılan Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Atilla Gülan'a devretti.

Orgeneral Küçükakyüz'ün emekliye ayrılması dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir-teslim töreni düzenlendi.

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın şeref defterini imzalamasının ardından devir teslim törenine geçildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Gülan'a devreden Orgeneral Küçükakyüz, "2017 yılında devraldığım Hava Kuvvetleri komutanlığı görevini bugün, uzun süredir birlikte görev yaptığım, başarılarını gururla izlediğim kıymetli silah arkadaşım Orgeneral Atilla Gülan'a devrediyorum. Orgeneral Hasan Küçükakyüz için uçuş sona ermiş ve görev bitmiştir." diye konuştu.

Brövesi takılan Orgeneral Gülan ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devraldığını bildirerek, şunları kaydetti:

Havacı bir subay olarak yıllarca değişik kademelerinde görev yaptığım Hava Kuvvetlerine komutan olma sorumluluğu ve ağırlığının bilincindeyim. Görev yapacağım süre içerisinde personelimle birlikte benimseyeceğimiz temel hedef, milli hak ve menfaatlerin gerektirdiği an ve coğrafyada devletimizin ve milletimizin emrinde verilecek görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek için daima harbe hazır olacağız.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de görevi devreden ve devralan silah arkadaşlarını tebrik etti.

Törenin sonunda Orgeneral Gülan, Orgeneral Küçükakyüz'e, görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti.

"1 PİLOT, 5 PİLOTUN İŞİNİ YAPTI"

Törende konuşan Bakan Akar, Yüksek Askeri Şura sürecini geride bıraktıklarını belirterek, terfi eden ve emekli olan komutanlara iyi dileklerini bildirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetlerindeki pilot probleminin giderek arttığını ifade eden Akar, "Buna rağmen arkadaşlarımızın emir ve komutasında pilotlarımızın, gençlerimizin dirayetiyle, mukavemetiyle kahramanlık ve fedakarlarıyla 1 pilot 5 pilotun işini yaptı. Herhangi bir şekilde bizlere sorun yaşatmadılar. Bundan dolayı da Hasan Küçükakyüz'ün şahsında bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, 15 Temmuz sonrasındaki sürecin Orgeneral Küçükakyüz'ün sevk ve idaresinde sıkıntısız bir şekilde atlatıldığını belirtti.

Bakan Akar, Orgeneral Küçükakyüz'e bundan sonraki hayatında başarı dileklerinde bulunarak, hizmet anısı şilti ve hizmet belgesi takdim etti.

Etiketler : hulusi akar hava kuvvetleri komutanlığı orgeneral
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