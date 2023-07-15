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15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:50:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:50:00

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çakallı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

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