Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çakallı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
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