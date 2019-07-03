03 Temmuz 2019 09:07 | Çarşamba
Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amanos kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan planlı operasyonda, bir teröristin silahı ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Garry Rodrigues'in hocası açıkladı: Gelecek sezon bizimle olmayacak. Gideceği kulüple görüşmeler sürüyor
- Doğu Akdeniz'de Rumlardan yeni provokasyon: Sözde yasal işlem başlattılar
- Mardin merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda eski 6 polis gözaltına alındı
- Diyarbakır'da 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi
- Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
- İkili ilişkilerin gelişmesi küresel istikrara da katkı