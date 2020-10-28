Hatay'daki saldırıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı

Hatay'daki terör saldırısıyla ilgili 4 ilde yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı

Hatay İskenderun'da geçtiğimiz gün iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden biri kaçarken polise yakalanacağı sırada üzerindeki bombayı patlatmış etkisiz hale gelmişti.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz gün gerçekleştirilemeyen terör saldırısından önce etkisiz hale getirilen iki teröristle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında bazı illerde operasyon düzenlendi.

4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 5 zanlı gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."