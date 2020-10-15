Sabotaj talimatı Suriye'den!

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15 Ekim 2020 Perşembe 08:56:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 09:02:00

Hatay'daki orman yangınında sabotaj talimatının Suriye'den verildiği ortaya çıktı!

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Hatay'ı yakma talimatını, kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin Amanos sorumlusu Selahattin kod adlı İzzettin İnan'ın verdiği ortaya çıktı. Terörist İnan, 1 milyon liralık arananlar listesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yaz boyunca yurt genelinde çıkan pek çok yangının faili olan terör örgütü PKK, vatandaşın büyük tepkisinin ardından Hatay'daki insanlık dışı sabotajı "Biz yapmadık" diyerek inkâr etmişti. Ancak örgüt yine suçüstü yakalandı.

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan ve 2 günde 400 hektar alanı küle çeviren yangına ilişkin soruşturma devam ederken, yangının terör örgütü tarafından sabote edildiğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Terör örgütü gelen tepkiler üzerine "Biz yapmadık" açıklamasında bulunurken, eylem talimatının Suriye'deki sözde Afrin bölge yönetiminde yer alan ve 1 milyon liralık arananlar listesinde, turuncu kategoride bulunan Selahattin kod adlı terörist İzzettin İnan ile Afrin uyruklu terörist Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi.

Buna göre 22 Ağustos'ta Hatay Amanos Dağı'nda öldürülen Şefik Körman, Cihan Erbaş ve Serhat Aykul adlı üç teröristin üzerinden çıkan dijital materyallerde, örgütünün bölgede sözde sabotaj/suikast biriminde yer aldıkları belirlenen 9 kişilik yapılanması olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, bu teröristlerin örgüt tarafından "pasiflikle" suçlandığı tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Telsiz dinlemelerinde ise kundaklama talimatının Suriye kuzeyinde faaliyet yürüten Selahattin kod adlı terörist İzzettin İnan ile Afrin uyruklu terörist Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde 9 Ekim'de başlayan ve 2 gün sonra söndürülen yangın, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde evlere sıçramıştı. Yangına ilişkin E.K. ve H.D., tutuklanarak cezaevine konuldu. 400 hektarlık alanı küle çeviren yangın çok sayıda ev, fabrika ve 100'e yakın vatandaşı etkiledi.

TEPKİLER ARTINCA İNKÂR ETTİLER

Geçtiğimiz yaz boyunca yurt genelinde çıkan pek çok yangının faili olan terör örgütü PKK, vatandaşın büyük tepkisinin ardından Hatay'daki insanlık dışı sabotajı "Biz yapmadık" diyerek inkâr etmişti. Ancak örgüt yine suçüstü yakalandı.

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