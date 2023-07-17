Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı: 1 kişi tutuklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin, "14.30'dan sonra saatte 70 kilometreyi bulan rüzgarın hızıyla birlikte maalesef kontrol altına alınan, çevrelenen alanlar yeniden yanmaya başladı. Halihazırda sekiz köyün etkilendiğini söyleyebilirim." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün keşif uçağı OTAĞ ile Çanakkale'deki orman yangını bölgesini havadan inceleyen Yumaklı, yetkililerden bilgi aldı.

Yumaklı, Kemel köyünde gazetecilere, dün saat 16.31'de Çanakkale merkez Kızılkeçili köyünde başlayan yangına 16.41'de ilk müdahalenin yapıldığını hatırlattı.

Bugün 14.00-14.30 sıralarında Çanakkale'deki yangının kontrol altına alındığı bilgisini vermeyi hedeflediklerini belirten Yumaklı, "14.30'dan sonra saatte 70 kilometreyi bulan rüzgarın hızıyla birlikte maalesef kontrol altına alınan, çevrelenen alanlar yeniden yanmaya başladı. Halihazırda sekiz köyün etkilendiğini söyleyebilirim. Bunlar Kızılkeçili, içinde olduğumuz Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarı Okçular, Kurşunlu ve Işıklar. Valilik ve AFAD tarafından dünden itibaren risk görülen yerlerde yaşlılar ya da herhangi bir tahliye esnasında hareket edemeyecek olanlar ya da gönüllü olarak tahliye edilmeyi kabul edenlerle birlikte bazı köylerde tahliye işlemleri de yapılmış oldu." diye konuştu.

Yumaklı, il merkezine yakın olunmasından dolayı herhangi bir konaklama veya barınma konusunda bir sorun olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Sadece ormanlık alanlardan bahsetmiyoruz. Tarım alanları var, köyler var bu yangının güzergahında ama şu ana kadar söyleyebilirim ki hamdolsun herhangi bir can kaybımız, yaralımız, yangının dumanından etkilenenlerin dışında bir sağlık sorunu yaşayan herhangi bir vatandaşımız ya da çalışanımız söz konusu değil. İlk baştan itibaren yaklaşık 21 hava aracı, muhtelif arazözler ve ağır iş makineleriyle müdahale devam ediyor. Kızılkeçili köyünün İğdeli Mahallesi'nde müdahale sürmekte."

"BİGA ÜZERİNDEN ÇANAKKALE'YE ULAŞIM SAĞLANABİLİR"



Çan-Çanakkale kara yolunun yangın nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir. Burada Valilik, AFAD, vekiller, bunun dışında tüm yerel unsurlar, kamu kurum ve kuruluşları büyük bir dayanışma içindeler. Şu ana kadar çok ciddi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Buraların tarım alanları olması hasebiyle de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yine hasar tespitleri yapılmış olacak. Arkadaşlar da bununla ilgili hazırlıklarını yapmış durumdalar. Aynı zamanda yine sivil toplum kuruluşlarından etkilenen hayvanlarla alakalı da hazırlıklar yapılmış durumda. Onlar da kendi üzerlerine düşeni bu durumda yapmış olacaklar."

"BUGÜN DE MAALESEF 6 YENİ YANGIN ÇIKTI"



Dün çıkan orta ve üst ölçekteki 19 yangının 16'sının söndürüldüğünü aktaran Yumaklı, "Bunlardan 16'sı söndürülmüş, kontrol altına alınmıştı. Hatay Belen, Mersin Gülnar ve Çanakkale şu anda içinde bulunduğumuz alan da bugüne sarktı maalesef. " ifadesini kullandı.

Mersin Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Hatay Belen'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hali hazırda sadece şu anda buranın devam ettiğini söylemek isterdim ancak bugün de maalesef 6 yeni yangın meydana geldi. Bunlar Adana Karaisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık, Muğla Datça, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı. Bunlardan ilk saydığım Adana Karaisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık ve Muğla Datça her zaman olduğu gibi çok hızlı bir müdahaleyle hamdolsun kontrol altına alındı. Şu anda Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı da devam ediyor."

Yumaklı, Çanakkale'de çok ciddi bir rüzgar olduğuna işaret ederek "Bunlar çalışmaların maalesef devam etmesini güçleştiriyor. Arkadaşlarımız an itibarıyla Çanakkale için İğdeli Mahallesi'nde çok yoğun bir enerji var oraya odaklanmış durumdalar. Yerleşim yerlerinin etrafında gerekli tertibatı da almış durumdalar. Arkadaşların müdahalelerinin sonuçlarını hep birlikte takip edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yumaklı'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

BAKAN YERLİKAYA: BİR KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangına neden olduğu tespit edilen iki kişiden birinin tutuklandığını belirterek, "Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir." dedi.

Karabük'te 9-10 Temmuz'da etkili yağışların ardından meydana gelen selden etkilenen Yenice ilçesine gelen Yerlikaya, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç tarafından karşılandı. Yerlikaya, inceleme yaptığı Kayadibi köyünde vatandaşlarla sohbet etti, Şeker Kanyonu'nda selin oluşturduğu zararlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, Gürel ve yetkililerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve bunun yanındaki beşeri dikkatsizlerin orman yangınların davetiye çıkardığını söyledi.

Bakanlık olarak, dün Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan yangınların, sebeplerini ortaya çıkarmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlatan Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisinin trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Hatay Belen'de bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanların yakılmasından dolayı çıkan yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını anımsatarak, bu kişilerden birinin tutuklandığını, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde yaşanan sel felaketi ve orman yangınlarına ilişkin, devlet ve milletin el ele vererek zorlukların üstesinden gelineceğini söyledi.

Selden etkilenen bölgelerde yaptığı incelemelerin ardından Karabük Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Yerlikaya, Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki yangınları söndürmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde birçok ilde meydana gelen sellere de değinerek, kuvvetli yağışlar öncesi yapılan uyarılara vatandaşların hassasiyet göstermesi ve kurumların hazırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabük'te metrekareye 150-200 kilogram yağışın düştüğü bölgelerin olduğunu aktaran Yerlikaya, Yenice ve Eskipazar ilçelerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşların ev ve iş yerleri ile tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarının Valilik öncülüğünde nihayetlendirildiğini, bunlarla ilgili destek ödemelerinin yakında yapılacağını bildirdi.

İl Özel İdaresi kapsamında köy yollarında yağışların getirmiş olduğu olumsuzluklarının tamamının giderildiğini anlatan Yerlikaya, "Karabük'te elektrik, haberleşme, yol ve içme suyuyla ilgili hamdolsun herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bunlar vatandaşlarımıza ulaştırılıyor." dedi.

Bakan Yerlikaya, köprü, menfez, yol onarımları ve yol sanat yapılarıyla ilgili "ev ödevlerinin olduğuna" işaret ederek, yerel yönetimler ve vatandaşlarla istişare halinde hazırlıkların sürdüğünü vurguladı.

Bakanlık olarak gereken desteği sağlayacaklarına değinen Yerlikaya, 4-5 ay içerisinde çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Şeker Kanyonu'nun görülmesi gereken doğal güzelliklerden olduğunu dile getirerek, kanyonda oluşan hasarın giderilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüğünü, gerekli çalışmaların süratle yapılacağını ifade etti.

Hiçbir afetin yaşanmaması temennisinde bulunan Yerlikaya, "Hayatta böyle sınandığımız günler oluyor. Yaptığımız şey sabır ama ortak akılla birbirimize güç kuvvet vererek, devlet millet el ele vererek, her zaman bu birlikteliği gösterip zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN



Mersin Gülnar'da köy içerisindeki bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangının kazaen de olsa maalesef orman yangını çıkardığını aktaran Yerlikaya, "Bugün yine Çanakkale'deki yangın sönmesi noktasında bizi hayli ümitlendirmişti. Fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı." şeklinde konuştu.

Tüm yetkililerin sahada olduğunu, tüm kurum ve kuruluşların ekiplerinin yangınları söndürmek için gayret gösterdiğini ifade eden Yerlikaya, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı'da aktif orman yangınlarının bulunduğunu, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yangınları söndürmek noktasında gayret gösterdiğini kaydetti.