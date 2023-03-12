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12 Mart 2023 Pazar 09:55:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 09:55:00

Hatay'daki dini kanaat önderinden Başkan Erdoğan'a teşekkür

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar'ın ziyaret ettiği Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Allah'ın inayeti ve sizin sayenizde bizim sorunumuz kalmayacak." dedi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Er veya geç bunların üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin vurduğu Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na giden Akar, burada Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı tarafından kurulan seyyar çamaşırhane, banyo ve tuvalet ile fırın ve mutfağın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Bir öğünde 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mutfak ile 15 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında incelemelerde bulunan Akar, depremzedelere yapılan yemek dağıtımını takip etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Mehmetçiğe desteğinden dolayı teşekkür eden depremzedeler, "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Mehmetçik Okulunu ziyaret eden Akar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, buradaki çocuklarla ilgilenerek, onlara oyuncak hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bakan Akar, daha sonra bölgenin dini kanaat önderlerinden Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak'a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretinden dolayı Bakan Akar'a teşekkür eden Eskiocak, "Hükümetimiz her şeyi anında yapıyor. Sayenizde yaralarımız kısa sürede sarılacak. Yüce Allah yaptıklarınızdan dolayı sizleri muvaffak etsin. Bu ülke uğruna canımızı feda etmeye hazırız." dedi.

Bakan Akar ise şunları kaydetti:

"Yaraları sarmak, milletimize hizmet etmek boynumuzun borcu. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlıklar, kurum kuruluşlar, devletimiz, milletimiz bütün 85 milyon ayakta. İlk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Çalışmalarda epey mesafe katettik. Devlet tüm imkanlarını deprem bölgesinde seferber etti. Kederde, kıvançta biriz beraberiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. 85 milyon bir ve beraberiz."

Daha sonra Akar'ın telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Eskiocak, "Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı bizimle olduktan sonra Allah'ın inayeti ve sizin sayenizde bizim sorunumuz kalmayacak. Cenabı Allah sizi muvaffak etsin. Allah sizi, tüm milletimizi, ülkemizi korusun." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Er veya geç bunların üstesinden geleceğiz." dedi.

KATAR-TÜRKİYE KARDEŞLİK KONTEYNER KENTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile kurulumu devam eden "Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti"nde de incelemelerde bulundu.

Akar, 2 bin kişilik konteyner kentin kurulum çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, işçilerle sohbet ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kanaat önderleri hulusi akar teşekkür hatay

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