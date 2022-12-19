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19 Aralık 2022 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 19:08:00

Hatay'daki depremde hasar gören 6 ev mühürlendi

Kaynak: AA

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü tespit edilen 6 evin mühürlendiği bildirildi.

Dün saat 21.13'te meydana gelen depremin ardından Kırıkhan Belediyesi ve AFAD görevlilerinin ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gazetecilere, gece saatlerinde 20'nin üzerinde hasar ihbarı aldıklarını söyledi.

Yavuz, bunları anında değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlardan durumunu ciddi gördüğümüz 6'sını mühürledik. AFAD ve teknik ekipler de inceleme yapacaklar. Bize hasar oranını da bildirecekler. Şu an ön çalışmalarımızı bitirdik. Bugün yine gelen ihbarlar var. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz Özyörük Mahallesi'nde sayının yukarıya doğru çıkacağını düşünüyoruz. Şu an evinin dışında olan 6 ailemiz var. Bunlardan birisi misafirhanede, diğerleri akrabalarının yanında kaldı. Gece sabaha kadar birçok ailemiz evine girmedi. Bugün biraz daha sakiniz. Deprem fay hattında yaşayan bir ilçeyiz. Buna alışacağız, tedbirlerimizi de buna göre alacağız."

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün saat 21.13'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilmişti.

Etiketler : hatay mühür deprem
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