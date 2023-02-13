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13 Şubat 2023 Pazartesi 23:36:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 23:36:00

Hatay'da üç bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren depremler sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda çalışmaların değerlendirildiği, sahadaki son durumun ele alındığı öğrenildi.

Etiketler : msb hulusi akar bakan soylu sağlık bakanı

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