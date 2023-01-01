VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis gündemini değerlendirdi
KVKK, bugüne kadar 26 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı
Geçen yıl 22 milyonu aşkın kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu alındı
Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı
01 Ocak 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 14:30:00

Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmalarını sürdürdü.

Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 PKK/KCK şüphelisi ile 17 DEAŞ zanlısı gözaltına alındı.

Adreslerde 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu hap ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Etiketler : hatay deaş pkk terör örgütü operasyon
‘Her Şey Bedava'ya ilgi

‘Her Şey Bedava'ya ilgi
Leylekler mevsimleri şaşırdı

Leylekler mevsimleri şaşırdı
Özel fotoğrafçı tuttu

Özel fotoğrafçı tuttu
Paris'te heykel yapıyor

Paris'te heykel yapıyor
Maşallah dedirten paylaşım

Maşallah dedirten paylaşım
Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi

Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi
Ara vermek yok

Ara vermek yok
Annesini unutmadı

Annesini unutmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX