Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmalarını sürdürdü.
Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 PKK/KCK şüphelisi ile 17 DEAŞ zanlısı gözaltına alındı.
Adreslerde 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu hap ve örgütsel doküman ele geçirildi.
- "Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok"
- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis gündemini değerlendirdi
- KVKK, bugüne kadar 26 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı
- Geçen yıl 22 milyonu aşkın kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu alındı
- Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
- Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı