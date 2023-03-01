Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi

Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızın TCG GAZİANTEP'e konuşlu SH-70 Sea Hawk Helikopteri ile Adana Şehir Hastanesine sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.