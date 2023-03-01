Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi
Kaynak: AA
Hatay'da tedavi gören bir kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Adana'ya götürüldü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızın TCG GAZİANTEP'e konuşlu SH-70 Sea Hawk Helikopteri ile Adana Şehir Hastanesine sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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