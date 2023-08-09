Hatay'da orman yangını! Müdahale ediliyor
Hatay'ın Defne ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AA'da yer verilen habere göre, Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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