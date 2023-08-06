Hatay'da orman yangını çıktı
Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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